Ярош обратился к властям в связи с "делом Бутусова": Ваши действия выглядят как провокация. Мочить журналистов-государственников нельзя

"Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к верховному главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И "мочить" журналистов-государственников нельзя", – написал он.

Ярош пояснил, что говорит о Бутусове и Соколовой, и подчеркнул, что они – "не 112-й, NewsOne, ZIK, "Наш", "Интер" или какой-нибудь другой кремлевский пропагандистский рупор".

"Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали "в штангу". Лучше сдайте назад, потому что будет беда. А перед возможным широкомасштабным вторжением войск "Эрефии" ваши действия выглядят как провокация. Не будите лихо", – призвал Ярош.