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ГБР проверяет источники утечки информации разведки о вагнеровцах, которую опубликовала Соколова

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Соколова писала, что документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса"
Соколова писала, что документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса"
Фото: Yanina Sokolova / Facebook

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и проверяет источники утечки документов разведки и СБУ о деятельности спецслужб по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве указывают, что 18 ноября в интернете были опубликованы документы с данными о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности мер по задержанию вагнеровцев в Украине.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", – говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, человеком, которому эти сведения были вверены, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без него.

В ГБР не называют имен, но 18 ноября  журналистка Янина Соколова опубликовала внутренние документы украинской разведки. В них, в частности, речь идет о том, что дату вылета наемников перенесли после решения высшего военно-политического руководства Украины. В итоговом разделе отчета предлагается считать спецмероприятие "Авеню" проведенным. 

По словам Соколовой, документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад".

В Офисе президента назвали некорректным обнародование этих документов, заявив, что журналистка "вывалила в публичную плоскость методы работы собственной разведки".

Сама Соколова подчеркнула, что ее публикация только подтверждает расследование журналистского проекта Bellingcat, а все новые для публичного пространства позывные в документах затерты в целях безопасности. Она считает, что материалы, которые она опубликовала, ценны для общества и являются демонстрацией "лжи и непрофессионализма", а реакция ОП – "явная агония". 

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". 

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Теги: СБУ, разведка, наемники, Минобороны, Государственное бюро расследований, гостайна, Вагнер, документы, Bellingcat, Янина Соколова, ГУР Минобороны Украины, ГБР, ЧВК
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