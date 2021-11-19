ГБР проверяет источники утечки информации разведки о вагнеровцах, которую опубликовала Соколова

Соколова писала, что документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса" Фото: Yanina Sokolova / Facebook

В ведомстве указывают, что 18 ноября в интернете были опубликованы документы с данными о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности мер по задержанию вагнеровцев в Украине.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", – говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, человеком, которому эти сведения были вверены, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без него.

В ГБР не называют имен, но 18 ноября журналистка Янина Соколова опубликовала внутренние документы украинской разведки. В них, в частности, речь идет о том, что дату вылета наемников перенесли после решения высшего военно-политического руководства Украины. В итоговом разделе отчета предлагается считать спецмероприятие "Авеню" проведенным.

По словам Соколовой, документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад".

В Офисе президента назвали некорректным обнародование этих документов, заявив, что журналистка "вывалила в публичную плоскость методы работы собственной разведки".

Сама Соколова подчеркнула, что ее публикация только подтверждает расследование журналистского проекта Bellingcat, а все новые для публичного пространства позывные в документах затерты в целях безопасности. Она считает, что материалы, которые она опубликовала, ценны для общества и являются демонстрацией "лжи и непрофессионализма", а реакция ОП – "явная агония".