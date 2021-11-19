Тищенко считает, что "говорить грязь" о Ермаке – "уже государственная измена"

Тищенко считает, что операция по задержанию вагнеровцев – "не блестящая" и она вообще "не случилась" Фото: sluga-narodu.com

Корреспондент попросила его прокомментировать выход расследования журналистов о спецоперации по задержанию вагнеровцев и спросила, не считает ли Тищенко, что что стороны Ермака в этой ситуации была госизмена.

Тищенко ответил, что знает Ермака 30 лет.

"Он – патриот, он – человек – на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь – я считаю, что это уже государственная измена", – заявил нардеп.

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что приказов не было, "поэтому нужно доверять именно профессиональной информации, поступающей от народных депутатов", добавил Тищенко.

"Я вообще отношусь к этому с государственной позицией. Поэтому нужно слышать, что делают в государстве. Государство свою оценку дало. Даже мы создали ВСК. Даже не мы создали ВСК, а это было решение всего парламента. И на основании решения ВСК нужно и дальше двигаться. А все остальное – это как детективные романы. Это все сплетни, это чьи-то мысли, чьи-то желания. Это уже политическая игра, политическая борьба", – сказал он.

По мнению парламентария, спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

"Это не блестящая, это не спецоперация. Она не случилась. Хорошо, исходя из логики, кто-то сказал, что в каком-то гражданском самолете должны быть какие-то люди, которые подпадают под статус вагнеровцев. Кто-то там сказал, кому-то там баба Маня на ухо прошептала. Далее. Мы как государство, в котором происходит процесс по освобождению заложников, в котором происходит процесс мирных переговоров, в котором сейчас идет война, – мы должны на слухах что-то решать? Нет, мы не можем так сделать", – сказал Тищенко.

Он утверждает, что в ситуации с вагнеровцами есть "российское направление".

"Я понимаю, что если это спецоперация, то это очень и очень большая тайна. Но о ней все знают даже в таких детективных подробностях. Потому я считаю, что это все российская провокация. Я считаю, что мы не можем вмешиваться в действия другого государства. В государстве Беларусь были задержаны люди, подпадающие под статус боевиков группировки Вагнера. Но это даже не доказано. Это наши с вами догадки. Поэтому если это в суде будет выяснено: что они боевики, что они вагнеровцы – тогда можно будет вообще классифицировать их наемниками. Но они были задержаны в Беларуси. Что вы от нас... Я вам все сказал, что хотел. Это русский провокационный цвет. И надо об этом всем говорить из всех газет, со всех страниц… даже из утюгов", – заявил Тищенко.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".