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ПОЛИТИКА

Тищенко считает, что "говорить грязь" о Ермаке – "уже государственная измена"

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Тищенко считает, что операция по задержанию вагнеровцев "не блестящая" и она вообще "не случилась"
Тищенко считает, что операция по задержанию вагнеровцев – "не блестящая" и она вообще "не случилась"
Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко считает государственной изменой негативные заявления в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака. Такое мнение он высказал в комментарии каналу "Прямий" в кулуарах Верховной Рады 18 ноября.

Корреспондент попросила его прокомментировать выход расследования журналистов о спецоперации по задержанию вагнеровцев и спросила, не считает ли Тищенко, что что стороны Ермака в этой ситуации была госизмена.

Тищенко ответил, что знает Ермака 30 лет.

"Он – патриот, он – человек – на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь – я считаю, что это уже государственная измена", – заявил нардеп. 

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что приказов не было, "поэтому нужно доверять именно профессиональной информации, поступающей от народных депутатов", добавил Тищенко. 

"Я вообще отношусь к этому с государственной позицией. Поэтому нужно слышать, что делают в государстве. Государство свою оценку дало. Даже мы создали ВСК. Даже не мы создали ВСК, а это было решение всего парламента. И на основании решения ВСК нужно и дальше двигаться. А все остальное – это как детективные романы. Это все сплетни, это чьи-то мысли, чьи-то желания. Это уже политическая игра, политическая борьба", – сказал он. 

По мнению парламентария, спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. 

"Это не блестящая, это не спецоперация. Она не случилась. Хорошо, исходя из логики, кто-то сказал, что в каком-то гражданском самолете должны быть какие-то люди, которые подпадают под статус вагнеровцев. Кто-то там сказал, кому-то там баба Маня на ухо прошептала. Далее. Мы как государство, в котором происходит процесс по освобождению заложников, в котором происходит процесс мирных переговоров, в котором сейчас идет война, – мы должны на слухах что-то решать? Нет, мы не можем так сделать", – сказал Тищенко. 

Он утверждает, что в ситуации с вагнеровцами есть "российское направление". 

"Я понимаю, что если это спецоперация, то это очень и очень большая тайна. Но о ней все знают даже в таких детективных подробностях. Потому я считаю, что это все российская провокация. Я считаю, что мы не можем вмешиваться в действия другого государства. В государстве Беларусь были задержаны люди, подпадающие под статус боевиков группировки Вагнера. Но это даже не доказано. Это наши с вами догадки. Поэтому если это в суде будет выяснено: что они боевики, что они вагнеровцы – тогда можно будет вообще классифицировать их наемниками. Но они были задержаны в Беларуси. Что вы от нас... Я вам все сказал, что хотел. Это русский провокационный цвет. И надо об этом всем говорить из всех газет, со всех страниц… даже из утюгов", – заявил Тищенко. 

https://www.facebook.com/pryamiy/videos/207272028218095/

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". 

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года сообщил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – говорил Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие" – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, разведка, наемники, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Николай Тищенко, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак
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