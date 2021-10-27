"Коля что, дурак? Знает он цены, торгуется до последнего". Продавцы Бессарабского рынка рассказали о покупках Тищенко

"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – сказала одна из продавщиц. Нардеп появляется на рынке часто, говорится в публикации.

Тищенко утверждал, что покупает сало по цене от 50 до 100 грн за кг и говорил, что говядину можно купить еще дешевле. "Говядину я покупал – от 50 до 70 грн была. Та, что я покупал. А когда я прошелся по ценам – можно было купить и за 20 грн", – рассказывал нардеп.

Продавцы на Бессарабском рынке сообщили журналистам, что говядина стоит 200 грн за кг, но в день, когда корреспондент "Сегодня" делал репортаж, этого мяса на прилавках не было. Свинина на Бессарабском рынке стоит в среднем 140 грн за кг, утка – 180 грн.

Стоимость сала варьируется от 150 до 500 грн за кг. Тищенко, по словам продавцов, покупает сало по 250 грн за кг.

"Знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 грн. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет. Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре", – заявила одна из собеседниц СМИ.