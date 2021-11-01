На киевском рынке появилось специальное мясо "для Тищенко" – по 20 грн за 1 кг

На фотографии прилавка возле мясных обрезков стоит табличка: "Для Тищенко – 20 грн".
"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", – отметили авторы кадра. На каком рынке сделана фотография, не уточняется.
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"Ага, и гречка по 12", – предполагают в комментариях. "И в ресторанах у него такие же цены", – пошутил один из комментаторов.
В конце октября ресторатор, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал журналистам, что ходит за продуктами на Бессарабский рынок в Киеве, где покупает гречку за 12 грн, а говядину "от 50 до 70 грн, а можно купить и за 20 грн".
Продавцы Бессарабского рынка подтвердили СМИ, что Тищенко лично ходит за покупками и, по их словам, хорошо знает актуальные цены.
Согласно данным Госстата на сентябрь 2021 года, средняя цена говядины в Украине – 172 грн за кг.
Бессарабский рынок – один из старейших в столице, он считается самым дорогим.
Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии "Слуга народа".