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На киевском рынке появилось специальное мясо "для Тищенко" – по 20 грн за 1 кг

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Киевские продавцы "потроллили" Тищенко
Киевские продавцы "потроллили" Тищенко
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Продавцы на киевских рынках отреагировали на скандальное заявление нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты. Фото с необычным ценником опубликовал столичный паблик hueviy_kiev в Insagram.

На фотографии прилавка возле мясных обрезков стоит табличка: "Для Тищенко – 20 грн".

"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", – отметили авторы кадра. На каком рынке сделана фотография, не уточняется. 

"Ага, и гречка по 12", – предполагают в комментариях. "И в ресторанах у него такие же цены", – пошутил один из комментаторов.

В конце октября ресторатор, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал журналистам, что ходит за продуктами на Бессарабский рынок в Киеве, где покупает гречку за 12 грн, а говядину "от 50 до 70 грн, а можно купить и за 20 грн". 

Продавцы Бессарабского рынка подтвердили СМИ, что Тищенко лично ходит за покупками и, по их словам, хорошо знает актуальные цены. 

Контекст:

Согласно данным Госстата на сентябрь 2021 года, средняя цена говядины в Украине – 172 грн за кг. 

Бессарабский рынок – один из старейших в столице, он считается самым дорогим. 

Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии "Слуга народа".

Теги: Киев, цены, продукты, Николай Тищенко, рынок, мясо, покупки, цена
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