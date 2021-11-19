В ОП назвали ударом по государству публикацию Соколовой отчета по вагнеровцам, журналистка ответила

Об этом он заявил "Украинской правде" 18 ноября, комментируя публикацию журналисткой Яниной Соколовой отчета украинской разведки о спецоперации по вагнеровцам.

"Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда сделали открытыми конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян", – сказал Подоляк.

Соколова в комментарии "Украинской правде" ответила, что документы, которые она опубликовала вчера, имеют ценность для общества и будущего следствия.

"Офис президента в агонии. Обнародованные нами документы не являются для них новыми. Но документы внутреннего процесса спецоперации – это доказательство. Не домыслы, а прямое доказательство. Собственно, это и раздражает сейчас всю команду президента, которая сначала устами Ермака говорила о вымышленности от начала до конца, а президент после долгих месяцев молчания сказал, что доверился Лукашенко, поэтому "ой, он нас обманул, не получилось", – отметила Соколова.

Журналистка считает, что материалы, которые она опубликовала, являются демонстрацией "лжи и непрофессионализма".

"Реакция [ОП] на публикацию – явная агония. Что касается обнародования документов, которые якобы навредят ГУР. Это неправда. Обнародованные нами документы подтверждают сказанное ранее Bellingcat. Все новые для публичного пространства позывные в документах затерты в целях безопасности. Я – журналист. Мое дело – разоблачать и демонстрировать людям правду", – добавила она.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".