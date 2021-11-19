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В ОП назвали ударом по государству публикацию Соколовой отчета по вагнеровцам, журналистка ответила

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Соколова назвала реакцию Офиса президента агонией
Соколова назвала реакцию Офиса президента агонией
Фото: Yanina Sokolova / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк считает некорректным обнародование информации о работе украинской разведки.

Об этом он заявил "Украинской правде" 18 ноября, комментируя публикацию журналисткой Яниной Соколовой отчета украинской разведки о спецоперации по вагнеровцам

"Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда сделали открытыми конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян", – сказал Подоляк. 

Соколова в комментарии "Украинской правде" ответила, что документы, которые она опубликовала вчера, имеют ценность для общества и будущего следствия. 

"Офис президента в агонии. Обнародованные нами документы не являются для них новыми. Но документы внутреннего процесса спецоперации – это доказательство. Не домыслы, а прямое доказательство. Собственно, это и раздражает сейчас всю команду президента, которая сначала устами Ермака говорила о вымышленности от начала до конца, а президент после долгих месяцев молчания сказал, что доверился Лукашенко, поэтому "ой, он нас обманул, не получилось", – отметила Соколова. 

Журналистка считает, что материалы, которые она опубликовала, являются демонстрацией "лжи и непрофессионализма". 

"Реакция [ОП] на публикацию – явная агония. Что касается обнародования документов, которые якобы навредят ГУР. Это неправда. Обнародованные нами документы подтверждают сказанное ранее Bellingcat. Все новые для публичного пространства позывные в документах затерты в целях безопасности. Я – журналист. Мое дело – разоблачать и демонстрировать людям правду", – добавила она. 

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". 

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года сообщил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – говорил Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие" – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: разведка, Вагнер, Bellingcat, Янина Соколова, Офис президента Украины, ГУР Минобороны Украины, Михаил Подоляк, Кирилл Буданов
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