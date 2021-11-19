"Связать и утопить. По закону". Арестович отреагировал на публикацию Соколовой секретных документов по "вагнергейту"

Человек, скопировавший секретные документы о спецоперации, делал это с конкретной целью, считает Арестович Фото: Олексій Арестович / Facebook

Об этом в Facebook сообщил в четверг внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, человек, скопировавший секретные документы, делал это с конкретной целью.

"Это возможно только двух случаях: он враг и делал это системно (в интересах кого?), он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее", – написал Арестович.

Он обратил внимание, что утвержденный начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василием Бурбой отчет о проведении спецоперации был скопирован еще до регистрации, так как на нем нет соответствующего штампа.

"В любом случае это действие, имеющее признаки тяжкого преступления против национальной безопасности. Теперь дело за правоохранительными органами. Тем, кто это сделал, было бы лучше застрелиться", – отметил Арестович.

В то же время советник Андрея Ермака потребовал оценки действий Соколовой со стороны журналистского сообщества. За "детальное раскрытие замысла секретной операции" Соколова может получить… звезду Героя РФ", считает Арестович.

"Если мы – нормальное общество, заинтересованное в своем выживании, остается один вариант: всех, кто крутит эту историю таким способом, выбрасывая совсекретные документы, – связать и утопить. По закону, конечно", – резюмировал внештатный советник главы Офиса президента.

Соколова сообщила в Facebook, что документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад". Первый документ – докладная записка Бурбы министру обороны Андрею Тарану от 22 июня 2020 года, другой – отчет.

В последнем документе, в частности, говорится о переносе финального этапа спецоперации после решения "высшего военно-политического руководства" Украины, но не указывается, кто именно его принимал.

В итоговом разделе отчета предлагается считать спецоперацию "Авеню" проведенной, а расходы на нее (около 720 тыс. грн) – "оправданными".

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".