Суд решил вернуть обвинение против Савченко и Рубана прокурору

Об этом Савченко написала в Facebook 29 ноября.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано", – написала экс-нардеп.

Ее адвокат Алексей Шевчук опубликовал в Facebook резолютивную часть постановления суда, подтверждающую, что дело вернули прокурору, а в ходатайстве об избрании меры пресечения Савченко и Рубану отказали.

"Дела Савченко-Рубана больше не существует. Акт возвращен. Дело развалено, не имеет перспектив. Баржа все", – написал юрист.