Саакашвили впервые после задержания появился на публике. На его выступление в суде реагировали аплодисментами. Видео

Экс-президент Грузии заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, а свое задержание назвал пленом.

"Я свободно передвигался по Грузии несколько дней, у меня была возможность пообщаться с людьми до того, как меня взяли в плен, я увидел, что люди очень расстроенные, хмурые, люди практически не улыбаются, люди очень несчастны. Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе закончим то, что происходит сейчас", – сказал Саакашвили, которого цитирует "Грузия Online".

Политик отметил, что его задержание является позором для всех, кто в этом участвует.

"Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение", – подчеркнул он.

Царь Картли Луарсаб II жил в начале XVII века. Он был пленен персидским шахом Аббасом I и через семь лет заключения умер в крепости близ Шираза. Причислен Грузинской православной церковью к лику святых.

Выступление Саакашвили в суде транслировал канал Mtavari. Когда экс-президент Грузии закончил говорить, зал аплодировал ему (этот момент можно увидеть в 14.58 по эфирному времени).

После этого в заседании объявили перерыв, Саакашвили вывели из зала и увезли в госпиталь в городе Гори, отмечает Mtavari. Слушание проходит в Тбилисском городском суде, у здания которого утром состоялась акция в поддержку политика. После перерыва заседание продолжилось, пишет "Грузия Online".