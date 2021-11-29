Саакашвили впервые после задержания появился на публике. На его выступление в суде реагировали аплодисментами. Видео

Экс-президент Грузии заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, а свое задержание назвал пленом.
"Я свободно передвигался по Грузии несколько дней, у меня была возможность пообщаться с людьми до того, как меня взяли в плен, я увидел, что люди очень расстроенные, хмурые, люди практически не улыбаются, люди очень несчастны. Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе закончим то, что происходит сейчас", – сказал Саакашвили, которого цитирует "Грузия Online".
Политик отметил, что его задержание является позором для всех, кто в этом участвует.
"Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение", – подчеркнул он.
Царь Картли Луарсаб II жил в начале XVII века. Он был пленен персидским шахом Аббасом I и через семь лет заключения умер в крепости близ Шираза. Причислен Грузинской православной церковью к лику святых.
Выступление Саакашвили в суде транслировал канал Mtavari. Когда экс-президент Грузии закончил говорить, зал аплодировал ему (этот момент можно увидеть в 14.58 по эфирному времени).
После этого в заседании объявили перерыв, Саакашвили вывели из зала и увезли в госпиталь в городе Гори, отмечает Mtavari. Слушание проходит в Тбилисском городском суде, у здания которого утром состоялась акция в поддержку политика. После перерыва заседание продолжилось, пишет "Грузия Online".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.
Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.
16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.
Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.