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Саакашвили прекратил голодовку – врач

Голодовка Саакашвили длилась с 1 октября
Голодовка Саакашвили длилась с 1 октября
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, после того, как его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори. Об этом сообщил AFP личный врач политика Николоз Кипшидзе.

По словам врача, Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после перевода в военный госпиталь. "Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, он помещен в палату интенсивной терапии", – сказал Кипшидзе.

"Транспортировка прошла нормально, больного привезли в Гори, там же провели несколько тестов. Состояние тяжелое, сложное. Саакашвили оказали первую реанимационную помощь и перевели в палату интенсивной терапии", – цитирует Кипшидзе "Новости Грузия"

Он отметил, что в госпитале постоянно находится группа реаниматологов из Тбилисской Республиканской больницы.

По словам врача, сегодня Саакашвили посетят члены консилиума, созданного минздравом Грузии, а в ближайшие два дня – члены группы врачей, созданной при омбудсмене.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Врачи и адвокаты политика требовали его перевода в многопрофильную гражданскую клинику, но на это не давали согласия власти Грузии. 19 ноября в минюсте Грузии заявили, что готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Министр юстиции отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

Саакашвили согласился на перевод – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Ночью 20 ноября его привезли в госпиталь

Оппозиция пообещала не проводить акций протеста возле госпиталя.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Михаил Саакашвили, больница, реабилитация, лечение, госпиталь, голодовка, врачи, врач, задержание Саакашвили в Грузии
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