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"От своего имени и имени всех здравомыслящих грузин". Сакварелидзе извинился перед украинцами, которых депортировали из Грузии

Сакварелидзе пообещал организовать тур в Грузию для депортированных украинцев после смены власти в стране
Сакварелидзе пообещал организовать тур в Грузию для депортированных украинцев после смены власти в стране
Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе 19 ноября извинился перед гражданами Украины, которых депортировали из Грузии. Об этом он написал в Facebook.

"От своего имени и от имени всех здравомыслящих грузин хочу принести свои извинения всем, кто в последнее время столкнулся с захваченным одним маньяком грузинским государством – незаконно депортирован или вовсе не допущен на территорию Грузии. Перед тобой, Паша Кашчук, Паша Лисянский, перед [основателем интернет-издания "ГОРДОН"] Дмитрием Гордоном. Перед теми, кто искренне любит и ценит Грузию, гостеприимство грузинского народа и грузинскую душу", – отметил Сакварелидзе.

Он отметил, что "существующий сегодня в Грузии порядок будет в скором времени повержен" и пообещал организовать тур для депортированных граждан Украины.

https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10158213984995233

19 ноября украинский волонтер Павел Кашчук сообщил в Facebook, что его депортировали из Грузии, куда он прилетел отдохнуть на три дня.

"Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья!" – написал волонтер.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что грузинские власти могли это сделать из-за того, что Россия внесла Кашчука в список розыскиваемых лиц по межгосударственным соглашениям в связи с участием в войне на Донбассе.

Однако Сакварелидзе сообщил в комментариях под постом волонтера, что эту версию проверили, она не потвердилась.

"Они просто отправляют обратно почти всех мужчин из Украины. Боятся, что может кто-нибудь едет поддерживать [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили против путинского партнера [председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили", – уточнил Сакварелидзе.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/4643562038999649

Контекст:

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. Журналист хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Организация "Репортеры без границ" призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.

Саакашвили 28 октября назвал эту ситуацию черным пятном для Грузии"Дмитрий Гордон – самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в русскоязычной и украиноязычной среде. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся [Бацман] – тоже очень известный журналист и наша сторонница. Личные враги Гордона – [президент РФ Владимир] Путин и [называющий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, – написал Саакашвили. – И сегодня сотни миллионов их поклонников с грустью увидели, что Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии".

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш и украинского адвоката экс-президента Евгения Грушовца.

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Михаил Саакашвили, аэропорт, депортация, волонтер, Тбилиси, Давид Сакварелидзе, журналисты, украинцы
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