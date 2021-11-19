"От своего имени и имени всех здравомыслящих грузин". Сакварелидзе извинился перед украинцами, которых депортировали из Грузии

Сакварелидзе пообещал организовать тур в Грузию для депортированных украинцев после смены власти в стране Фото: David Sakvarelidze / Facebook

"От своего имени и от имени всех здравомыслящих грузин хочу принести свои извинения всем, кто в последнее время столкнулся с захваченным одним маньяком грузинским государством – незаконно депортирован или вовсе не допущен на территорию Грузии. Перед тобой, Паша Кашчук, Паша Лисянский, перед [основателем интернет-издания "ГОРДОН"] Дмитрием Гордоном. Перед теми, кто искренне любит и ценит Грузию, гостеприимство грузинского народа и грузинскую душу", – отметил Сакварелидзе.

Он отметил, что "существующий сегодня в Грузии порядок будет в скором времени повержен" и пообещал организовать тур для депортированных граждан Украины.

19 ноября украинский волонтер Павел Кашчук сообщил в Facebook, что его депортировали из Грузии, куда он прилетел отдохнуть на три дня.

"Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья!" – написал волонтер.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что грузинские власти могли это сделать из-за того, что Россия внесла Кашчука в список розыскиваемых лиц по межгосударственным соглашениям в связи с участием в войне на Донбассе.

Однако Сакварелидзе сообщил в комментариях под постом волонтера, что эту версию проверили, она не потвердилась.

"Они просто отправляют обратно почти всех мужчин из Украины. Боятся, что может кто-нибудь едет поддерживать [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили против путинского партнера [председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили", – уточнил Сакварелидзе.