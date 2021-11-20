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Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори

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Саакашвили после ареста объявил голодовку
Саакашвили после ареста объявил голодовку
Фото: ЕРА

Находящегося под стражей в Грузии экс-президента страны, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который уже 50 дней голодает в знак протеста, перевезли в военный госпиталь в городе Гори. Об этом вечером 19 ноября проинформировали в Facebook политика.

"Саакашвили отвезли в военный госпиталь Гори", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/432923551536581

Телеканал "Рустави 2" объяснил 20 ноября, что из колонии в Глдани, где до того находился экс-президент Грузии, его доставили в Гори на машине скрой помощи, которую сопровождали также машина пенитенциарной службы и патрульной полиции.

За несколько часов до этого находящаяся в Грузии возлюбленная Саакашвили, украинский нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика переведут в военный госпиталь в Гори, так как согласие на это дал сам Саакашвили – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации".

Экс-президент Грузии прекратит голодовку после переезда в Гори. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия вечером 19 ноября. "Я ни на день не собираюсь смириться со своим незаконным заключением. Надеюсь, и вы не смиритесь с тем, что я – узник [президента России Владимира] Путина", – написал Саакашвили в письме, которое Гварамия зачитал журналистам.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сказал, что госпиталь – место, где здоровье и жизнь экс-президента "будут максимально защищены государством". По словам министра, решение о переводе должен принять Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, военные, больница, лечение, госпиталь, голодовка, реанимация
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