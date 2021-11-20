Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори

"Саакашвили отвезли в военный госпиталь Гори", – говорится в сообщении.

Телеканал "Рустави 2" объяснил 20 ноября, что из колонии в Глдани, где до того находился экс-президент Грузии, его доставили в Гори на машине скрой помощи, которую сопровождали также машина пенитенциарной службы и патрульной полиции.

За несколько часов до этого находящаяся в Грузии возлюбленная Саакашвили, украинский нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика переведут в военный госпиталь в Гори, так как согласие на это дал сам Саакашвили – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации".

Экс-президент Грузии прекратит голодовку после переезда в Гори. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия вечером 19 ноября. "Я ни на день не собираюсь смириться со своим незаконным заключением. Надеюсь, и вы не смиритесь с тем, что я – узник [президента России Владимира] Путина", – написал Саакашвили в письме, которое Гварамия зачитал журналистам.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сказал, что госпиталь – место, где здоровье и жизнь экс-президента "будут максимально защищены государством". По словам министра, решение о переводе должен принять Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.