Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанного с фактом пыток в тюрьме и в [пенитенциарной] системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение – реабилитация", – сказала Джишкариани.

Она подчеркнула, что у него нет психического расстройства, которое не позволило бы политику явиться на судебное заседание, поэтому решение об участии в судебном процессе он может принять сам.

Судебное заседание по одному из дел против Саакашвили назначено на 29 ноября. Пока неизвестно, позволят ли ему власти присутствовать на заседании суда.

Ранее пенитенциарная служба Грузии несколько раз отказывалась доставлять Саакашвили в суд, объясняя это соображениями безопасности. Минюст предлагал, чтобы политик принял участие в процессах дистанционно или чтобы заседания суда проходили в пенитенциарном учреждении. Это вызвало протест адвокатов Саакашвили.