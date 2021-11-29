Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанного с фактом пыток в тюрьме и в [пенитенциарной] системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение – реабилитация", – сказала Джишкариани.
Она подчеркнула, что у него нет психического расстройства, которое не позволило бы политику явиться на судебное заседание, поэтому решение об участии в судебном процессе он может принять сам.
Судебное заседание по одному из дел против Саакашвили назначено на 29 ноября. Пока неизвестно, позволят ли ему власти присутствовать на заседании суда.
Ранее пенитенциарная служба Грузии несколько раз отказывалась доставлять Саакашвили в суд, объясняя это соображениями безопасности. Минюст предлагал, чтобы политик принял участие в процессах дистанционно или чтобы заседания суда проходили в пенитенциарном учреждении. Это вызвало протест адвокатов Саакашвили.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.
Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.
16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.
Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.