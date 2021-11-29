ГОРДОН
 
 
МИР

Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня должен состояться суд по делу Саакашвили
Сегодня должен состояться суд по делу Саакашвили
Фото: ЕРА (архив)

У бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, обнаружили синдром посттравматического стрессового расстройства. Об этом заявила президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, сообщило 28 ноября "Грузия Online".

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанного с фактом пыток в тюрьме и в [пенитенциарной] системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение – реабилитация", – сказала Джишкариани.

Она подчеркнула, что у него нет психического расстройства, которое не позволило бы политику явиться на судебное заседание, поэтому решение об участии в судебном процессе он может принять сам. 

Судебное заседание по одному из дел против Саакашвили назначено на 29 ноября. Пока неизвестно, позволят ли ему власти присутствовать на заседании суда.

Ранее пенитенциарная служба Грузии несколько раз отказывалась доставлять Саакашвили в суд, объясняя это соображениями безопасности. Минюст предлагал, чтобы политик принял участие в процессах дистанционно или чтобы заседания суда проходили в пенитенциарном учреждении. Это вызвало протест адвокатов Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, госпиталь, врачи, суд, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Показывать одно место на фото это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Показывать одно место на фото – это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
  "Я бы уже приехал в сгоревший дом". Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Чертовски горяча", "Невероятная". Супермодель Кэндис Свейнпол засветила грудь в микротопе
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (197945)
2
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (165616)
3
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (137637)
4
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (107801)
5
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (95634)
6
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (94571)
7
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото (76192)
8
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (76148)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS