"Физически пациент намного активнее". Врачи заявили об улучшении состояния Саакашвили

"О деталях не могу говорить, поскольку это специфические медицинские детали, обсуждать которые в широкой аудитории неэтично. Общая тенденция позитивная, однако, остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время", – сказал он.

Издание отмечает, что через несколько дней должно состояться заседание суда по делу Саакашвили. Врач не стал прогнозировать, сможет ли политик принять в нем участие.

"В эту минуту об этом говорить невозможно. Каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя", – объяснил он.

Гематолог Нино Шарашенидзе, которая тоже является членом консилиума, рассказала, что с каждым днем состояние Саакашвили стабилизируется и улучшается, сообщил канал Rustavi 2.

"Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка его провести", – сказала она.

22 ноября возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько говорила, что политик еще очень слаб.

"Я увидела очень ослабленного человека в состоянии, которое, возможно, кто-то называет стабилизированным, но это не то состояние, которое можно назвать здоровым. Неделю назад мы говорили, что состояние критическое, но даже тогда он держался, был в силах. А сегодня я этих сил не увидела", – сказала она, выйдя из госпиталя в городе Гори, где Саакашвили проходит реабилитацию.