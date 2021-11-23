ГОРДОН
 
 
МИР

"Физически пациент намного активнее". Врачи заявили об улучшении состояния Саакашвили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили голодал 50 дней, 20 ноября он прекратил голодовку
Саакашвили голодал 50 дней, 20 ноября он прекратил голодовку
Фото: ЕРА

Врачи наблюдают общую позитивную динамику в состоянии здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил 23 ноября один из членов консилиума Сандро Цискаридзе, пишет "Грузия Online".

"О деталях не могу говорить, поскольку это специфические медицинские детали, обсуждать которые в широкой аудитории неэтично. Общая тенденция позитивная, однако, остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время", – сказал он. 

Издание отмечает, что через несколько дней должно состояться заседание суда по делу Саакашвили. Врач не стал прогнозировать, сможет ли политик принять в нем участие. 

"В эту минуту об этом говорить невозможно. Каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя", – объяснил он. 

Гематолог Нино Шарашенидзе, которая тоже является членом консилиума, рассказала, что с каждым днем состояние Саакашвили стабилизируется и улучшается, сообщил канал Rustavi 2

"Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка его провести", – сказала она. 

22 ноября возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько говорила, что политик еще очень слаб

"Я увидела очень ослабленного человека в состоянии, которое, возможно, кто-то называет стабилизированным, но это не то состояние, которое можно назвать здоровым. Неделю назад мы говорили, что состояние критическое, но даже тогда он держался, был в силах. А сегодня я этих сил не увидела", – сказала она, выйдя из госпиталя в городе Гори, где Саакашвили проходит реабилитацию. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, больница, реабилитация, госпиталь, голодовка, врачи, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Уже в России", "Следующее гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (516713)
2
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (279328)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (251543)
4
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (91276)
5
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (73991)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (44406)
7
"Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана (31154)
8
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (25645)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS