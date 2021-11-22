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"Впечатления плохие". Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

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Саакашвили голодал 50 дней
Саакашвили голодал 50 дней
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который несколько дней назад начал выход из голодовки, очень слаб. Об этом его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в Facebook 22 ноября.

"Если честно, у меня плохие впечатления. Мы не виделись с ним больше недели, сегодня я увидела очень ослабленного человека в состоянии, которое, возможно, кто-то называет стабилизированным, но это не то состояние, которое можно назвать здоровым. Неделю назад мы говорили, что состояние критическое, но даже тогда он держался, был в силах. А сегодня я этих сил не увидела", – сказала она, выйдя из госпиталя в городе Гори, где сейчас находится Саакашвили.

По словам Ясько, голодовка негативно сказалась внутренних органах Саакашвили. Врач экс-президента Николоз Кипшидзе также говорил, что у него наблюдаются головные боли, временами давление. 

"Его моральное, эмоциональное, психологическое состояние – я бы сказала, что он держится. Он продолжает быть в боевом духе, но он слаб. Нужно делать все, чтобы он выходил на свободу", – добавила она. 

В подписи к ролику Ясько указала, что о стабилизации состояния здоровья Саакашвили "врачи пока не могут говорить". 

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/224319296493837/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, реабилитация, госпиталь, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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