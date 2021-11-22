"Впечатления плохие". Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

"Если честно, у меня плохие впечатления. Мы не виделись с ним больше недели, сегодня я увидела очень ослабленного человека в состоянии, которое, возможно, кто-то называет стабилизированным, но это не то состояние, которое можно назвать здоровым. Неделю назад мы говорили, что состояние критическое, но даже тогда он держался, был в силах. А сегодня я этих сил не увидела", – сказала она, выйдя из госпиталя в городе Гори, где сейчас находится Саакашвили.

По словам Ясько, голодовка негативно сказалась внутренних органах Саакашвили. Врач экс-президента Николоз Кипшидзе также говорил, что у него наблюдаются головные боли, временами давление.

"Его моральное, эмоциональное, психологическое состояние – я бы сказала, что он держится. Он продолжает быть в боевом духе, но он слаб. Нужно делать все, чтобы он выходил на свободу", – добавила она.

В подписи к ролику Ясько указала, что о стабилизации состояния здоровья Саакашвили "врачи пока не могут говорить".