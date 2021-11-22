"Впечатления плохие". Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

"Если честно, у меня плохие впечатления. Мы не виделись с ним больше недели, сегодня я увидела очень ослабленного человека в состоянии, которое, возможно, кто-то называет стабилизированным, но это не то состояние, которое можно назвать здоровым. Неделю назад мы говорили, что состояние критическое, но даже тогда он держался, был в силах. А сегодня я этих сил не увидела", – сказала она, выйдя из госпиталя в городе Гори, где сейчас находится Саакашвили.
По словам Ясько, голодовка негативно сказалась внутренних органах Саакашвили. Врач экс-президента Николоз Кипшидзе также говорил, что у него наблюдаются головные боли, временами давление.
"Его моральное, эмоциональное, психологическое состояние – я бы сказала, что он держится. Он продолжает быть в боевом духе, но он слаб. Нужно делать все, чтобы он выходил на свободу", – добавила она.
В подписи к ролику Ясько указала, что о стабилизации состояния здоровья Саакашвили "врачи пока не могут говорить".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.
Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.
16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.
Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.