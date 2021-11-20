Состояние Саакашвили улучшается, он принимает пищу – врачи

Саакашвили перевезли в госпиталь в ночь на 20 ноября Фото: ЕРА

По ее словам, Саакашвили "начал питаться по определенной схеме". Несмотря на улучшения, у экс-президента есть "определенные жалобы" на здоровье.

Шарашенидзе утверждает, что в военном госпитале, куда переместили политика, – "прекрасные" врачи.

"К этому времени у него головные боли и другие проблемы, которые, я надеюсь, со временем будут скорректированы. Он получает питание по схеме, так как возвращение к питанию – очень сложный процесс и требует мониторинга", – объяснила медик.

Ее коллега из консилиума, невролог Александр Цискаридзе выразил надежду, "что на фоне постоянного наблюдения осложнений можно будет избежать".

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма займет длительный период, ведь политик голодал 50 дней.

В военный госпиталь в Гори Саакашвили привезли в ночь на 20 ноября, до этого его содержали в тюрьме в Глдани.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации".