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"Дайте мне право на несправедливый суд". Саакашвили обратился к грузинскому народу

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Саакашвили: Самый эффективный метод борьбы с режимом массовые мирные митинги
Саакашвили: Самый эффективный метод борьбы с режимом – массовые мирные митинги
Фото: ЕРА

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который находится под арестом в грузинском военном госпитале, поблагодарил грузинское общество за спасение его жизни. Обращение политика опубликовано вечером 24 ноября в Facebook.

"Большое вам спасибо за спасение моей жизни. [Президент РФ Владимир] Путин руками [председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность [грузинского омбудсмена] Нино Ломджарии, если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло", – написал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, его взяли в заложники, полностью запретили связи с общественностью, сознательно нарушили его законные права и "хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима".

"В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать. Тем не менее, дайте мне право на несправедливый суд и право присутствовать на моих судебных процессах, где я буду говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками", – заявил Саакашвили.

Он считает, что "самый эффективный метод борьбы с режимом – это массовые мирные митинги".

Политик также подчеркнул, что "освобождение родины" принесет свободу не только ему, но и "всем незаконно перемещенным лицам".

"Я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого. Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой. Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность", – призвал Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/435912227904380

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

Теги: Грузия, протесты, Михаил Саакашвили, митинг, больница, госпиталь, омбудсмен, Бидзина Иванишвили, суд, акции протеста
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