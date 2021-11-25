"Дайте мне право на несправедливый суд". Саакашвили обратился к грузинскому народу

"Большое вам спасибо за спасение моей жизни. [Президент РФ Владимир] Путин руками [председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность [грузинского омбудсмена] Нино Ломджарии, если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло", – написал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, его взяли в заложники, полностью запретили связи с общественностью, сознательно нарушили его законные права и "хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима".

"В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать. Тем не менее, дайте мне право на несправедливый суд и право присутствовать на моих судебных процессах, где я буду говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками", – заявил Саакашвили.

Он считает, что "самый эффективный метод борьбы с режимом – это массовые мирные митинги".

Политик также подчеркнул, что "освобождение родины" принесет свободу не только ему, но и "всем незаконно перемещенным лицам".

"Я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого. Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой. Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность", – призвал Саакашвили.