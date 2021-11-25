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Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом, его состояние удовлетворительное – минздрав Грузии

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Состояние Саакашвили улучшилось, заявляют в минздраве Грузии
Состояние Саакашвили улучшилось, заявляют в минздраве Грузии
Фото: ЕРА

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, он не нуждается в лечении за рубежом. Об этом 25 ноября заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает издание "Грузия Onlinе".

"Состояние пациента значительно улучшилось и сегодня удовлетворительное. Я не вижу необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за границей", – отметила Тикарадзе.

При этом министр подчеркнула, что будет прислушиваться только к мнению тех врачей, которые лечат Саакашвили.

"Для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", – подчеркнула глава минздрава Грузии.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

24 ноября Саакашвили поблагодарил грузинское общество за спасение его жизни. В обращении, опубликованном в Facebook, он заявил, что его "взяли в заложники, полностью запретили связи с общественностью, сознательно нарушили законные права и хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима".

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, лечение, президент
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