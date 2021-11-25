Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом, его состояние удовлетворительное – минздрав Грузии

"Состояние пациента значительно улучшилось и сегодня удовлетворительное. Я не вижу необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за границей", – отметила Тикарадзе.

При этом министр подчеркнула, что будет прислушиваться только к мнению тех врачей, которые лечат Саакашвили.

"Для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", – подчеркнула глава минздрава Грузии.