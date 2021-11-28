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Ясько заявила, что Саакашвили в госпитале подвергается пыткам

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Саакашвили перевели в Гори в ночь на 20 ноября
Саакашвили перевели в Гори в ночь на 20 ноября
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, подвергается пыткам. Об этом 28 ноября в Facebook написала возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Сегодня член оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам", – отметила нардеп.

По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

"Для объяснения, насколько этот механизм угрожает, Георгий приводит цифры: "общегородские GPS-антенны излучают 18 Вт, мощность этого автомобиля не менее 200 Вт". Такие действия, являющиеся реальной пыткой, ни при каких обстоятельствах недопустимы!" – заявила Ясько.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/403140504890270

Чаладзе считает, что власти Грузии хотят избавиться от Саакашвили таким образом. Об этом депутат сказал 28 ноября грузинскому телеканалу "Пирвели".

"Это оборудование – не игрушка. Эта машина стоит под его окнами с того момента, как Саакашвили был доставлен в Гори", – заявил политик.

Он призвал отреагировать на ситуацию омбудсмена Грузии и дипломатов.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

24 ноября Саакашвили поблагодарил грузинское общество за спасение его жизни. В обращении, опубликованном в Facebook, он заявил, что его "взяли в заложники, полностью запретили связи с общественностью, сознательно нарушили законные права и хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима".

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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