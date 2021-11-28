Ясько заявила, что Саакашвили в госпитале подвергается пыткам

Саакашвили перевели в Гори в ночь на 20 ноября Фото: ЕРА

"Сегодня член оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам", – отметила нардеп.

По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

"Для объяснения, насколько этот механизм угрожает, Георгий приводит цифры: "общегородские GPS-антенны излучают 18 Вт, мощность этого автомобиля не менее 200 Вт". Такие действия, являющиеся реальной пыткой, ни при каких обстоятельствах недопустимы!" – заявила Ясько.

Чаладзе считает, что власти Грузии хотят избавиться от Саакашвили таким образом. Об этом депутат сказал 28 ноября грузинскому телеканалу "Пирвели".

"Это оборудование – не игрушка. Эта машина стоит под его окнами с того момента, как Саакашвили был доставлен в Гори", – заявил политик.

Он призвал отреагировать на ситуацию омбудсмена Грузии и дипломатов.