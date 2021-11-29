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В Тбилиси, где начался суд над Саакашвили, произошли столкновения сторонников политика и полиции

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Сторонников Саакашвили не пустили во двор городского суда Тбилиси
Сторонников Саакашвили не пустили во двор городского суда Тбилиси
Фото: ЕРА

29 ноября в Тбилиси началось судебное заседание, в котором принимает участие третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

У городского суда Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили. Несколько человек с флагами Украины и Грузии пытались перелезть через ограждение. Они не подчинились требованию полицейских спуститься, после этого произошла потасовка, силовики применили перцовый спрей. По данным журналистов, нескольким участникам акции потребовалась медицинская помощь.

Саакашвили привезли в суд утром, его сторонников не пустили во двор суда, отмечает "Эхо Кавказа". В суде рассматривают дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Саакашвили в суде заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию. Заявление политика опубликовали на его странице в Facebook

"Я здесь не для того, чтобы участвовать в заранее написанной комедии", – сказал экс-президент.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/438624567633146

Телеканал Mtavari Arkhi в Facebook ведет трансляцию протестов.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/223877029860702/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, полиция, Тбилиси, суд, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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