В Тбилиси, где начался суд над Саакашвили, произошли столкновения сторонников политика и полиции

У городского суда Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили. Несколько человек с флагами Украины и Грузии пытались перелезть через ограждение. Они не подчинились требованию полицейских спуститься, после этого произошла потасовка, силовики применили перцовый спрей. По данным журналистов, нескольким участникам акции потребовалась медицинская помощь.

Саакашвили привезли в суд утром, его сторонников не пустили во двор суда, отмечает "Эхо Кавказа". В суде рассматривают дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Саакашвили в суде заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию. Заявление политика опубликовали на его странице в Facebook

"Я здесь не для того, чтобы участвовать в заранее написанной комедии", – сказал экс-президент.

Телеканал Mtavari Arkhi в Facebook ведет трансляцию протестов.