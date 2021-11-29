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Саакашвили впервые после задержания и 50 дней голодовки выступил в суде. Фоторепортаж

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29 ноября третий президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания и 50 дней голодовки, которую он объявлял в знак протеста против выдвинутых ему обвинений, лично выступил в Тбилисском городском суде по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. Тем временем у здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения. Саакашвили голодал с 1 октября, начал принимать пищу 20 ноября, а сейчас проходит реабилитацию в военном госпитале в городе Гори. Туда политика и отвезли после его выступления в суде. Фотографии из зала заседаний опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, митинг, Тбилиси, голодовка, задержание, суд, заседание, задержание Саакашвили в Грузии
 

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