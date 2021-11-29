Саакашвили заявил, что при Порошенко ему дважды предлагали должность премьер-министра Украины

Выступление Саакашвили в суде транслировал канал Mtavari.

Политик сделал такое заявление в контексте рассказа о своем возвращении в Грузию.

Он отметил, что занимает в Украине высокую государственную должность – председателя Исполнительного комитета реформ.

"Более того, например, по опросам Ipsos, я был на первом месте, когда спрашивали людей, кого они хотели бы видеть премьер-министром Украины в первую очередь, и, более того, я дважды отказывался быть премьер-министром Украины при президенте Порошенко, минимум дважды. Что касается материальной стороны, мне никогда не было так хорошо, как сейчас в Украине, у меня есть дом… высокая зарплата, уважение, я читаю лекции по всему миру. Например, недавно на самом фешенебельном курорте Мексики я прочитал лекцию 600 миллионерам и миллиардерам о налоговом кодексе и, конечно же, за все эти лекции мне платят деньги. И вот, я все отложил в сторону, я отказался, временно хотя бы во всяком случае, и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могут убить по пути сюда или посадить в темницу, выйти откуда у меня шансы минимальные, как все уже убедились", – цитирует Саакашвили на русском портал Civil Georgia.

Политик объяснил решение поехать в Грузию "безумной любовью" к стране.

"Мне каждую ночь снились Грузия, Батуми, Абхазия, стадион в моем дворе, куда я ходил играть в футбол на улицу Пекина, и становилось все невыносимее ощущение, что я и все мы, грузины, все это теряем. Наша нация теряет свою Родину", – добавил он.