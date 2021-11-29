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Саакашвили заявил, что при Порошенко ему дважды предлагали должность премьер-министра Украины

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Саакашвли: Я дважды отказывался быть премьер-министром Украины при президенте Порошенко
Саакашвли: Я дважды отказывался быть премьер-министром Украины при президенте Порошенко
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября, выступая в Тбилисском городском суде, заявил, что в период президентства Петра Порошенко в Украине ему как минимум два раза предлагали занять должность премьер-министра Украины.

Выступление Саакашвили в суде транслировал канал Mtavari.

Политик сделал такое заявление в контексте рассказа о своем возвращении в Грузию.

Он отметил, что занимает в Украине высокую государственную должность – председателя Исполнительного комитета реформ.

"Более того, например, по опросам Ipsos, я был на первом месте, когда спрашивали людей, кого они хотели бы видеть премьер-министром Украины в первую очередь, и, более того, я дважды отказывался быть премьер-министром Украины при президенте Порошенко, минимум дважды. Что касается материальной стороны, мне никогда не было так хорошо, как сейчас в Украине, у меня есть дом… высокая зарплата, уважение, я читаю лекции по всему миру. Например, недавно на самом фешенебельном курорте Мексики я прочитал лекцию 600 миллионерам и миллиардерам о налоговом кодексе и, конечно же, за все эти лекции мне платят деньги. И вот, я все отложил в сторону, я отказался, временно хотя бы во всяком случае, и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могут убить по пути сюда или посадить в темницу, выйти откуда у меня шансы минимальные, как все уже убедились", – цитирует Саакашвили на русском портал Civil Georgia.

Политик объяснил решение поехать в Грузию "безумной любовью" к стране.

"Мне каждую ночь снились Грузия, Батуми, Абхазия, стадион в моем дворе, куда я ходил играть в футбол на улицу Пекина, и становилось все невыносимее ощущение, что я и все мы, грузины, все это теряем. Наша нация теряет свою Родину", – добавил он.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

Порошенко занимал пост президента с 2014-го по 2019 год.

В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, Михаил Саакашвили, премьер-министр, задержание Саакашвили в Грузии
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