Если РФ откажется от предложения Эрдогана о посредничестве в переговорах с Киевом, это будет свидетельством неуверенности – ОП

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии "РБК-Украина".

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", – сказал он.

По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно обсуждали вопросы, касающиеся стабилизации ситуации в регионе.

"Было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", – добавил он.

В комментарии "Украинской правде" Подоляк высказал мнение, что Эрдоган является "эффективным арбитром", который может помочь в решении вопросов защиты прав людей на временно оккупированных территориях Украины и в освобождении удерживаемых лиц, в частности крымских татар.

"Предложение президента Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет очень важный контекст. В таком треугольнике все стороны максимально точно понимают, насколько хрупка ситуация в нашем регионе. Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат. Если же российская сторона откажется от предложения Турции быть посредником, это только лишний раз подтвердит, что российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", – резюмировал советник главы ОП.