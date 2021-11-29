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ПОЛИТИКА

Если РФ откажется от предложения Эрдогана о посредничестве в переговорах с Киевом, это будет свидетельством неуверенности – ОП

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Офис президента приветствовал заявление Эрдогана
Офис президента приветствовал заявление Эрдогана
Фото: radiosvoboda.org

Украина приветствует готовность президента Турции Реджепа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии "РБК-Украина"

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", – сказал он. 

По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно обсуждали вопросы, касающиеся стабилизации ситуации в регионе. 

"Было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", – добавил он. 

В комментарии "Украинской правде" Подоляк высказал мнение, что Эрдоган является "эффективным арбитром", который может помочь в решении вопросов защиты прав людей на временно оккупированных территориях Украины и в освобождении удерживаемых лиц, в частности крымских татар.

"Предложение президента Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет очень важный контекст. В таком треугольнике все стороны максимально точно понимают, насколько хрупка ситуация в нашем регионе. Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат. Если же российская сторона откажется от предложения Турции быть посредником, это только лишний раз подтвердит, что российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", – резюмировал советник главы ОП. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которіе раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Новый саммит Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Москва, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Михаил Подоляк
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