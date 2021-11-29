Бутусов: Офис президента угрожает убить меня, "как Гонгадзе", в течение недели

Бутусов: Если покушение на меня будет совершено – то не с целью провокации протестов против власти. А как раз для того, чтобы дискредитировать любые протесты против власти и прикрыть от расследования российскую агентуру Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Такое заявление журналист сделал, комментируя пост советника главы Офиса президента Андрея Ермака, спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича о необходимости предоставления ему государственной охраны.

"Офис президента Зеленского угрожает убить меня, "как [Георгия] Гонгадзе", в течение недели. Сегодня советник главы Офиса президента Ермака Алексей Арестович обнародовал большой текст, наполненный обидами в мой адрес, в частности, чиновник заявил, что неизвестные готовят из меня "нового Гонгадзе" и планируют убить в течение недели – якобы для подстрекательства протестов против власти. Арестович указал, что он будто бы озвучил "вероятный сценарий" и якобы он собирается предоставить мне государственную охрану, но оскорбительная форма подачи не оставляет сомнений: чиновник Офиса президента выразил замаскированную угрозу моей жизни", – написал Бутусов.

По мнению главреда "Цензор.НЕТ", слова Арестовича о том, что он якобы не может считаться журналистом, свидетельствуют, что так Арестович подчеркивает: права защиты журналистов с его точки зрения на Бутусова "больше не должны распространяться".

"Наиболее угрожающе звучит, что меня должны убить, "как Гонгадзе". Я неплохо знал Георгия Гонгадзе по журналистской деятельности и хорошо помню, как он за месяц до своей гибели написал обращение к генеральному прокурору Михаилу Потебенько, где заявил, что за ним следят правоохранительные органы, и разоблачил наблюдения СБУ и МВД. Казалось, такую огласку власть остановит. Но Гонгадзе был убит после того, как президент [Леонид] Кучма сказал главе МВД [Юрию] Кравченко "вывезти и отдать его чеченцам". Именно власть убила журналиста. Теперь власти президента Зеленского угрожают мне убийством. Это делается специально громко, чтобы испугать всех моих близких и знакомых", – заявил Бутусов.

Он считает прямым запугиванием и "продолжением кампании давления" на него сегодняшнее сообщение Арестовича.

Бутусов потребовал немедленных действий правоохранительных органов и допроса должностных лиц Офиса президента, в частности Арестовича, по поводу угроз его жизни.

Журналист уже говорил, что предоставить охрану ему не предлагали, а в случае, если такое предложение поступит, он не намерен принимать его. Бутусов считает, что самую большую угрозу его жизни представляют Зеленский, Ермак, заместитель Ермака Олег Татаров, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко и и.о. председателя Госбюро расследований Алексей Сухачев.

"Цель окружения Зеленского – заставить меня прекратить расследование провалов ряда разведывательных операций ГУР Минобороны Украины в июле – декабре 2020 года и разоблачение российской агентуры в Офисе президента. И дискредитировать возможные протесты в случае моей гибели. Я прекрасно помню, как это делали олигархические каналы после того, как убили Георгия – какой только грязью ни оббрасывали, даже фильмы крутили по всем каналам о том, каким Гонгадзе был плохим человеком. И если покушение на меня будет совершено – то не с целью провокации протестов против власти. А как раз для того, чтобы дискредитировать любые протесты против власти и прикрыть от расследования российскую агентуру", – резюмировал журналист.