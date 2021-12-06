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Резников: В РФ возник круг моих "фанатов", которые называют меня "галицким нацистом" и "русофобом"

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Резников: Во время переговоров мне постоянно припоминали рождение во Львове как признак какой-то особой кровожадности
Резников: Во время переговоров мне постоянно припоминали рождение во Львове как признак какой-то особой кровожадности
Фото: armyinform.com.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что на этом посту у него те же задачи, что и в должности главы Минреинтеграции, но другие инструменты. Об этом он сказал в первом за месяц после назначения интервью порталу Минобороны "АрмияInform".

На вопрос об ощущениях после первого месяца в новой должности Резников ответил: "Ощущение, как у человека, вошедшего в ту же реку, но с другого берега. В предыдущей должности моей задачей было защищать интересы Украины и бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности с помощью переговоров и инструментов "мягкой силы". Это были проекты развития, коммуникация, реинтеграция молодежи. У Минобороны задача та же, просто другой инструментарий".

Он подчеркнул, что благодаря двум годам переговоров прекрасно знает, с кем Украина имеет дело, и россияне могут говорить, что "их там нет", кому угодно, но не ему. 

Журналисты обратили внимание, что в России и в подконтрольных Москве оккупационных администрациях в ОРДЛО заявляли, что назначение Резникова министром обороны якобы приведет к эскалации.

"За два года участия в переговорах с государством-оккупантом – Российской Федерацией – и подконтрольными ему формированиями возник устойчивый круг моих "фанатов", которые постоянно требовали моей отставки, называли "галицким нацистом", "русофобом" и другими способами демонстрировали высокую оценку моей работы", – с улыбкой прокомментировал Резников.

Он объяснил это тем, что у российской стороны были свои ожидания результатов переговоров, но украинские делегации на разных уровнях и в разных форматах эффективно защищали интересы страны и не давали продвигать московскую повестку дня.

"Мне, скажем, постоянно припоминали рождение во Львове как признак какой-то особой кровожадности или чего-то такого. Таковы у них стереотипы. Интересно, что главный переговорщик от Кремля – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак – уроженец Кировоградщины. Можно сказать, наш земляк. И мы ему периодически напоминаем об этом", – отметил Резников.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке 4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Теги: Россия, Дмитрий Козак, Министерство обороны Украины, переговоры, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине, ТКГ
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