Резников: В РФ возник круг моих "фанатов", которые называют меня "галицким нацистом" и "русофобом"

Резников: Во время переговоров мне постоянно припоминали рождение во Львове как признак какой-то особой кровожадности Фото: armyinform.com.ua

На вопрос об ощущениях после первого месяца в новой должности Резников ответил: "Ощущение, как у человека, вошедшего в ту же реку, но с другого берега. В предыдущей должности моей задачей было защищать интересы Украины и бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности с помощью переговоров и инструментов "мягкой силы". Это были проекты развития, коммуникация, реинтеграция молодежи. У Минобороны задача та же, просто другой инструментарий".

Он подчеркнул, что благодаря двум годам переговоров прекрасно знает, с кем Украина имеет дело, и россияне могут говорить, что "их там нет", кому угодно, но не ему.

Журналисты обратили внимание, что в России и в подконтрольных Москве оккупационных администрациях в ОРДЛО заявляли, что назначение Резникова министром обороны якобы приведет к эскалации.

"За два года участия в переговорах с государством-оккупантом – Российской Федерацией – и подконтрольными ему формированиями возник устойчивый круг моих "фанатов", которые постоянно требовали моей отставки, называли "галицким нацистом", "русофобом" и другими способами демонстрировали высокую оценку моей работы", – с улыбкой прокомментировал Резников.

Он объяснил это тем, что у российской стороны были свои ожидания результатов переговоров, но украинские делегации на разных уровнях и в разных форматах эффективно защищали интересы страны и не давали продвигать московскую повестку дня.

"Мне, скажем, постоянно припоминали рождение во Львове как признак какой-то особой кровожадности или чего-то такого. Таковы у них стереотипы. Интересно, что главный переговорщик от Кремля – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак – уроженец Кировоградщины. Можно сказать, наш земляк. И мы ему периодически напоминаем об этом", – отметил Резников.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны.