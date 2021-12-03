Украина переходит к практическому этапу строительства двух военно-морских баз в сотрудничестве с Великобританией

Развитие флота Резников назвал одним из приоритетов Минбороны (на фото – украинские военные корабли в Одессе) Фото: krymr.com

Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр рассказывал об оборонных закупках и отметил, что они будут "просеиваться" через призму развития фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины и обеспечения готовности их подразделений.

"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота. Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", – сообщил Резников.

По его словам, между Украиной и Великобританией подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота.