Глава МИД Великобритании проехалась на танке в Эстонии и предостерегла РФ от стратегической ошибки – вторжения в Украину

"Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость, – сказала Трасс. – Мы уже видели этот сценарий Кремля и раньше, когда Россия ложно утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО".

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что "любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, были бы стратегической ошибкой".

Отмечается, что Трасс накануне встречи глав МИД стран – членов Альянса посетила британский контингент, который в количестве 800 солдат дислоцируется в Эстонии в рамках усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Трасс, среди прочего, проехалась на танке.