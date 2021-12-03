Украинская разведка считает, что Россия будет готова к эскалации в конце января – Резников

"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание – отвернуть его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ – сделать цену эскалации неприемлемой для агрессора", – сказал министр.

Он сообщил, что численность российских военных вблизи российско-украинской границы, а также на оккупированных РФ территориях Украины составляет более 94 тыс. По словам министра, украинские военные укрепляют направления, где есть высокие риски.

Резников отметил, что Украина наиболее заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта.

"Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", – подчеркнул он.