Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь, один украинский военный ранен

В направлении Новолуганского Донецкой области оккупанты вели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино Донецкой области боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки Донецкой области оккупанты применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного Донецкой области боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Екатериновки Луганской области обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска Донецкой области боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 3 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.