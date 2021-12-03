ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь, один украинский военный ранен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силы ООС открывали ответный огонь
Силы ООС открывали ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки, 2 декабря, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Новолуганского Донецкой области оккупанты вели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино Донецкой области боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки Донецкой области оккупанты применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного Донецкой области боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Екатериновки Луганской области обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска Донецкой области боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 3 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1250712065421407

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: военные, боевики, раненые, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (100646)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (80886)
3
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (73165)
4
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (64484)
5
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (63384)
6
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (59237)
7
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (52894)
8
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (49469)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS