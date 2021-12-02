Командующий ООС объяснил, почему боевики на Донбассе больше не могут активно использовать беспилотники

По его словам, российские оккупанты интенсивно использовали беспилотники "Орлан-10" до сентября этого года.

"В сентябре мы наработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), где замкнули новые средства РЭБ, выпущенные Украиной, новые средства связи и противовоздушную оборону. Это замкнули в единую автоматизированную систему – и сейчас очень и очень непросто "Орланам" перейти на нашу сторону и вести разведку или корректировать огонь. Постоянно сейчас ведется такая борьба между нашей РЭБ и их беспилотными летательными аппаратами – я знаю, очень много мощных специалистов приехали на ту сторону и изучают, как все-таки нас победить. Борьба технологий. Но в последний период все-таки активность "Орланов" уменьшается, потому что мы максимально противодействуем им", – подчеркнул Павлюк.

16 ноября штаб ООС сообщил, что украинские средства радиоэлектронной борьбы сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.