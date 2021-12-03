"Мы не нарушаем Минские договоренности". Резников – о применении Javelin и Bayraktar на Донбассе

Так министр ответил на вопрос о том, применяли ли украинские военные на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ о том, чтобы они прекратили нарушение Минских договоренностей, режима тишины. В случае если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Устава ООН "Право на самозащиту", используют все необходимые силы и средства и отвечают сразу соответствующее", – сказал он.

Резников добавил, что примером такого использования необходимых сил и средств было применение Bayraktar.

"Вы знаете всем известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках. Они понимают, чем это может закончиться", – сказал глава Минобороны.

О Javelin он более конкретно не говорил. Министерство обороны сообщало, что эти противотанковые ракетные комплексы опробовали на полигоне Широкий Лан 23 ноября.

Перед этим о применении Javelin говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин сообщал, что украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя. Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук отрицал эту информацию и обещал, что как только ВСУ используют Javelin против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.