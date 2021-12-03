"Мы не нарушаем Минские договоренности". Резников – о применении Javelin и Bayraktar на Донбассе

Так министр ответил на вопрос о том, применяли ли украинские военные на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ о том, чтобы они прекратили нарушение Минских договоренностей, режима тишины. В случае если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Устава ООН "Право на самозащиту", используют все необходимые силы и средства и отвечают сразу соответствующее", – сказал он.
Резников добавил, что примером такого использования необходимых сил и средств было применение Bayraktar.
"Вы знаете всем известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках. Они понимают, чем это может закончиться", – сказал глава Минобороны.
О Javelin он более конкретно не говорил. Министерство обороны сообщало, что эти противотанковые ракетные комплексы опробовали на полигоне Широкий Лан 23 ноября.
Перед этим о применении Javelin говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин сообщал, что украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя. Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук отрицал эту информацию и обещал, что как только ВСУ используют Javelin против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.
В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн.
Украина приобрела свои первые 12 дронов TB2 Bayraktar в 2019 году, а затем еще пять для ВМС Украины, при этом запланированная общая численность составляет до 48 единиц, сообщил Forbes. Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года для атаки гаубицы пророссийских боевиков.