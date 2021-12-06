Резников о российских военных у границ Украины: Если тренд будет сохраняться, их число может дойти до 175 тыс.

Резников о ситуации на границах Украины: Для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы Фото: armyinform.com.ua

"Если такой тренд будет сохраняться, то в ближайшее время наращивание может дойти до 175 тыс. Сегодня показатели, которые мы сверяем, – там 94 тыс. вдоль границ", – сказал Резников.

Он отметил, что эти данные совпадают с разведданными стран-партнеров.

"Возможность этого тренда, роста, при таком наращивании – да, она, естественно, есть. Мы это прекрасно понимаем, отслеживаем, и для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы", – сказал министр.

В начале декабря CNN, The Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.