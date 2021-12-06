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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о российских военных у границ Украины: Если тренд будет сохраняться, их число может дойти до 175 тыс.

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Резников о ситуации на границах Украины: Для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы
Резников о ситуации на границах Украины: Для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы
Фото: armyinform.com.ua

Министр обороны Алексей Резников допустил, что численность российских военных у границ Украины скоро может возрасти до 175 тыс. Об этом он сказал в эфире программы Aktuaalsele kaamerale на Эстонском телевидении.

"Если такой тренд будет сохраняться, то в ближайшее время наращивание может дойти до 175 тыс. Сегодня показатели, которые мы сверяем, – там 94 тыс. вдоль границ", – сказал Резников.

Он отметил, что эти данные совпадают с разведданными стран-партнеров.

"Возможность этого тренда, роста, при таком наращивании – да, она, естественно, есть. Мы это прекрасно понимаем, отслеживаем, и для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы", – сказал министр.

В начале декабря CNNThe Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: военные, граница, разведка, Алексей Резников, российская агрессия, границы, российские военные
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