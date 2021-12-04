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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия планирует масштабное наступление на Украину с участием 175 тыс. военных – СМИ

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По данным американской разведки, сейчас у границы Украины 70 тыс. российских военных
По данным американской разведки, сейчас у границы Украины 70 тыс. российских военных
Фото: depositphotos.com

Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на документы американской разведки и свои источники.

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что план России по наступлению включают обширное передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также использование бронетехники и артиллерии.

В несекретном документе американской разведки, полученном The Washington Post, который включает спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредоточиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также к границе прибыли танки и артиллерия.

По данным американской разведки, сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российский военных.

Издание утверждает, что Кремль направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО и что Альянс будет воздерживаться от определенных военных действий на территории Украины и вокруг нее.

Контекст:

30 октября The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Россия, Украина, армия, военные, война в Украине, война на Донбассе
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