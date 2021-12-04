Россия планирует масштабное наступление на Украину с участием 175 тыс. военных – СМИ

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что план России по наступлению включают обширное передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также использование бронетехники и артиллерии.

В несекретном документе американской разведки, полученном The Washington Post, который включает спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредоточиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также к границе прибыли танки и артиллерия.

По данным американской разведки, сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российский военных.

Издание утверждает, что Кремль направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО и что Альянс будет воздерживаться от определенных военных действий на территории Украины и вокруг нее.