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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба сообщил, что 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу Украины по мониторингу границы с РФ

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Миссия ОБСЕ работала на российских пунктах пропуска с 2014 года, этим летом РФ отказалась продлевать ее мандат после 30 сентября
Миссия ОБСЕ работала на российских пунктах пропуска с 2014 года, этим летом РФ отказалась продлевать ее мандат после 30 сентября
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 декабря в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ сообщил, что украинский проект решения министерского совета ОБСЕ относительно наблюдения специальной мониторинговой миссии за украинско-российской границей получил поддержку 36 стран – членов ОБСЕ.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я бы хотел поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в разработке проекта решения Совета министров относительно мониторинга на российско-украинской границе", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия систематически препятствует работе СММ ОБСЕ в Украине в целях продолжения своей агрессии против Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

За время конфликта погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, сообщала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

С 24 июля 2014 года на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работала миссия ОБСЕ, которую пригласила Россия. Наблюдатели докладывали о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявлял 6 сентября тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Кулеба считает решение Москвы закрыть миссию сознательным шагом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, граница, Гуково, Дмитрий Кулеба
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