Командующий ООС Павлюк: Мы отрабатываем все варианты, в том числе вторжение российских регулярных войск

"Мы отрабатываем все варианты возможных действий. Как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ нашего государства. Эти планы отработаны, люди тренируются. Постоянно совершенствуем свое мастерство в этом направлении. Потому что мы не в первый раз сталкиваемся с российской агрессией, с российскими подразделениями. Я думаю, что мы справимся с этими вопросами. Это зависит от поддержки и единства нашего государства. Только вместе, когда все будут настроены на защиту государства – не только Вооруженные силы. Вооруженные силы уже восьмой год стоят и выполняют свои обязанности. Осталось теперь – чтобы это действительно был единственный кулак: и армия, и тыл, и все остальное. Вы понимаете, о чем я хочу сказать", – отметил Павлюк.

По его словам, сейчас ВСУ занимаются повышением боеготовности личного состава.

"В первую очередь изучаем возможность задействования резерва на других направлениях – не только со стороны ОРДЛО, а если будет такой вариант, что будет охват нас с севера или с юга, – также эти варианты отрабатываем. Не только на бумаге, но и практически. Резервы тренируются для того, чтобы быть в готовности в любую минуту выйти, нанести удар и остановить агрессора", – подчеркнул генерал-лейтенант.