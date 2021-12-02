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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий ООС Павлюк: Мы отрабатываем все варианты, в том числе вторжение российских регулярных войск

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По словам Павлюка, сейчас ВСУ занимаются повышением боеготовности личного состава
По словам Павлюка, сейчас ВСУ занимаются повышением боеготовности личного состава
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военнослужащие готовятся к возможной эскалации ситуации на Донбассе. Об этом в опубликованном 2 декабря интервью проекту "Донбасс.Реалии" "Радіо Свобода" заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Мы отрабатываем все варианты возможных действий. Как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ нашего государства. Эти планы отработаны, люди тренируются. Постоянно совершенствуем свое мастерство в этом направлении. Потому что мы не в первый раз сталкиваемся с российской агрессией, с российскими подразделениями. Я думаю, что мы справимся с этими вопросами. Это зависит от поддержки и единства нашего государства. Только вместе, когда все будут настроены на защиту государства – не только Вооруженные силы. Вооруженные силы уже восьмой год стоят и выполняют свои обязанности. Осталось теперь – чтобы это действительно был единственный кулак: и армия, и тыл, и все остальное. Вы понимаете, о чем я хочу сказать", – отметил Павлюк.

По его словам, сейчас ВСУ занимаются повышением боеготовности личного состава.

"В первую очередь изучаем возможность задействования резерва на других направлениях – не только со стороны ОРДЛО, а если будет такой вариант, что будет охват нас с севера или с юга, – также эти варианты отрабатываем. Не только на бумаге, но и практически. Резервы тренируются для того, чтобы быть в готовности в любую минуту выйти, нанести удар и остановить агрессора", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.

29 ноября на совещании в минобороны Беларуси министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ".

В ходе этого совещания считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что, "если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется". 1 декабря вышло интервью Лукашенко, в котором он заявил, что в случае, если Украина будет вести себя "враждебно" по отношению к Российской Федерации, Беларусь станет на сторону РФ.

Теги: Россия, Украина, военные, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, войска, ООС, Александр Павлюк
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