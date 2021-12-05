Канада, США и Великобритания могли бы разместить своих военных возле линии фронта в Украине – Резников

Резников считает, что иностранных военных в Украине следует держать на виду у россиян Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр отметил, что именно Канада, США и Великобритания более склонны среди стран НАТО "бросить вызов агрессивному поведению" президента РФ Владимира Путина.

По словам Резникова, шаги по сдерживанию Путина нужны сейчас и одним из таких шагов могла бы быть оперативная военная поддержка Киева.

В частности, важным было бы не только помощь в решении проблем с нехваткой ракет, боевых самолетов, кораблей и средств радиоэлектронного подавления, но и размещение канадских, американских и британских солдат, считает глава Минобороны Украины.

Он предложил направить в Украину 500 канадских военных инструкторов "вместо 50" и разместить иностранных военных в местах, где Россия могла бы их видеть – в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове.

Издание отмечает, что именно указанные места "могут быстро превратиться в передовые позиции" в случае масштабного вторжения российских войск.

Резников подчеркнул, что военная поддержка Украины должна продолжаться параллельно с экономическим давлением на Россию.