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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД России отреагировал на статьи западных СМИ о подготовке полноценной войны против Украины

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Захарова заявила, что "российские вооруженные силы на российской территории законное право суверенного государства"
Захарова заявила, что "российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства"
Фото: EPA

США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту".

По ее словам, "российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства".

Захарова заявила, что, "исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США".

Также представительница МИД РФ считает, что "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Теги: Россия, МИД России, война в Украине, Мария Захарова, война на Донбассе
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