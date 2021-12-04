Блокировка выхода к морю и осада Киева. Bild опубликовал вероятный план захвата Украины Россией

Одни инсайдеры издания говорят, что атака пройдет одновременно со стороны аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Другие источники с НАТО рассматривают атаку в три этапа, каждый из которых может стать последним в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

На первой фазе, согласно предполагаемому плану РФ, будет захвачен юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, таким образом, от поставок. В то же время в Херсонской области будут проводиться "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через Днепр и, таким образом, прекратят снабжение украинцев.

Параллельно с первой фазой войны воздушные силы РФ и баллистические ракеты "ослабят военный потенциал Украины по всей стране", пишут журналисты. Если Кремль увидит, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к городам Днепр и Полтава.

Прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ, а также отрезать поставки продуктов питания. Через несколько недель россияне "могут прославить себя как "спасители" мирного населения, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти", говорит один из источников издания.

На третьем этапе армия РФ должна наступать на Киев с севера. При этом источники Bild не исключают вариант, что наступление на столицу может начаться и раньше, "если того потребуют обстоятельства".

Стратеги НАТО не уверены, будет ли считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко участвовать в боевых действиях. Если это произойдет, то Беларусь станет отправной точкой для российских или даже белорусских атак и это приведет к осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

Впоследствии российские войска продвинутся "примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада", пишут журналисты.

Если такой сценарий будет реализован, то Россия займет около двух третей нынешней территории Украины, говорят источники. Другой инсайдер сказал же, что если Россия начнет полноценную войну, то против нее введут санкции. И в таком случае уже "не будет смысла останавливаться на полпути" в захвате Украины.