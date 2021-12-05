ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"ЕС будет твердо стоять за Украину". Боррель прокомментировал вероятность российского вторжения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель заявил о поддержке Украины со стороны ЕС
Боррель заявил о поддержке Украины со стороны ЕС
Фото: EPA

Евросоюз в случае вторжения России будет поддерживать Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянскому изданию La Reppublica, которое вышло 5 декабря.

Он заявил, что ЕС прилагает усилия, чтобы избежать усугубления кризиса, но "при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину".

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – заявил он.

Боррель сказал, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами "Восточного партнерства", на которой ЕС подчеркнет твердую поддержку Украины.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь на американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

Теги: Россия, Украина, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (181374)
2
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (98850)
3
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (64661)
4
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (57265)
5
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги (54005)
6
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве (48495)
7
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (39508)
8
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой (35961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS