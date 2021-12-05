"ЕС будет твердо стоять за Украину". Боррель прокомментировал вероятность российского вторжения

Он заявил, что ЕС прилагает усилия, чтобы избежать усугубления кризиса, но "при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину".

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – заявил он.

Боррель сказал, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами "Восточного партнерства", на которой ЕС подчеркнет твердую поддержку Украины.