Глава Пентагона: США будут и дальше делать все, чтобы дать Украине возможность защищать свою суверенную территорию

По словам Остина, Украине жизненно важно иметь ресурсы, необходимые для самообороны Фото: EPA

Остин сказал, что США "собираются и дальше делать все возможное, чтобы предоставить Украине возможность защищать свою суверенную территорию".

По словам министра обороны США, Украине жизненно важно иметь ресурсы, необходимые для самообороны. В то же время он не уточнил, какую дополнительную помощь США могут предоставить украинским военным.

По мнению Остина, еще есть возможность "разрядить ситуацию" и есть много возможностей для работы дипломатии и лидерства. Он заявил, что США собираются продолжить взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.