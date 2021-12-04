В Белом доме подчеркнули, что ответственность за ситуацию на украинских границах лежит на России

Псаки: Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина Фото: EPA

Журналисты спросили, готовы ли в Белом доме идти на уступки в отношении требований РФ юридических гарантий невступления Украины НАТО.



"Страны – члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия. Так всегда было и так будет продолжаться. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина", – сказала Псаки.

На уточнение, считает ли администрация президента США Джо Байдена, что Украина должна предложить России что-то еще, чтобы попытаться сдержать агрессию, она ответила: "Думаю, что мы не единственная страна, которая считает, что на России действительно лежит ответственность за сокращение их воинственной риторики, за наращивание войск... Бремя ответственности лежит на них".

Говоря о том, готовятся ли США к возможности российского вторжения в Украину, она подчеркнула, что американские власти не знают и не могут предсказывать намерений президента РФ Владимира Путина.

"Мы видели, что они делали в 2014 году. Мы видели, что они делают на границе. И мы собираемся проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами, а также Конгрессом, чтобы быть готовыми к ряду вариантов... Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом. Мы видим, что он создает возможность действовать в короткие сроки. И если он решит вторгнуться, мы хотим быть подготовленными", – сказала Псаки.

Она отметила, что в распоряжении США "есть целый ряд инструментов" по сдерживанию российской агрессии, о которых говорил Байден, но не уточнила, идет ли речь о чем-то, кроме экономических санкций.

Псаки также не смогла сказать ничего конкретного по поводу возможного разговора Путина и Байдена, но отметила, что он рад был бы "возможности обсудить наши серьезные опасения по поводу воинственной риторики, по поводу наращивания военной мощи, которую мы наблюдаем на границе с Украиной".