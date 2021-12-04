ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме подчеркнули, что ответственность за ситуацию на украинских границах лежит на России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Псаки: Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина
Псаки: Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина
Фото: EPA

Москва должна предпринимать шаги по снижению напряженности в районе российско-украинской границы, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом она сказала 3 декабря на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома.

Журналисты спросили, готовы ли в Белом доме идти на уступки в отношении требований РФ юридических гарантий невступления Украины НАТО.

"Страны – члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия. Так всегда было и так будет продолжаться. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина", – сказала Псаки.

На уточнение, считает ли администрация президента США Джо Байдена, что Украина должна предложить России что-то еще, чтобы попытаться сдержать агрессию, она ответила: "Думаю, что мы не единственная страна, которая считает, что на России действительно лежит ответственность за сокращение их воинственной риторики, за наращивание войск... Бремя ответственности лежит на них".

Говоря о том, готовятся ли США к возможности российского вторжения в Украину, она подчеркнула, что американские власти не знают и не могут предсказывать намерений президента РФ Владимира Путина.

"Мы видели, что они делали в 2014 году. Мы видели, что они делают на границе. И мы собираемся проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами, а также Конгрессом, чтобы быть готовыми к ряду вариантов... Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом. Мы видим, что он создает возможность действовать в короткие сроки. И если он решит вторгнуться, мы хотим быть подготовленными", – сказала Псаки.

Она отметила, что в распоряжении США "есть целый ряд инструментов" по сдерживанию российской агрессии, о которых говорил Байден, но не уточнила, идет ли речь о чем-то, кроме экономических санкций.

Псаки также не смогла сказать ничего конкретного по поводу возможного разговора Путина и Байдена, но отметила, что он рад был бы "возможности обсудить наши серьезные опасения по поводу воинственной риторики, по поводу наращивания военной мощи, которую мы наблюдаем на границе с Украиной".

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

В начале декабря CNNThe Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Теги: Россия, США, Джо Байден, граница, Джен Псаки, провокации, нападение, Белый дом, вторжение, российская агрессия, война в Украине, Российская Федерация, границы, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (124683)
2
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (93890)
3
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (58180)
4
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (55851)
5
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (51633)
6
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги (46926)
7
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (44974)
8
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна (33439)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS