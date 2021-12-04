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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Политика, санкции, оборона. Маркарова рассказала о пакете мер сдерживания российской агрессии, который Украина предложила союзникам

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Маркарова подчеркнула, что Украина стремится "только к дипломатическим решениям", но решительно настроена защищаться от агрессии
Маркарова подчеркнула, что Украина стремится "только к дипломатическим решениям", но решительно настроена защищаться от агрессии
Фото: radiosvoboda.org

Украина предложила союзникам и западным партнерам "широкий пакет" для сдерживания агрессии РФ. Об этом посол в США Оксана Маркарова рассказала CNN.

"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, имеющий три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию", – сообщила посол.

Она объяснила, что первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив, что в Украине "очень рады слышать мощные месседжи" от президента США Джо Байдена и других друзей и союзников.

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для президента РФ Владимира Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

Третий компонент, по ее словам, предусматривает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки для расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – сказала дипломат, добавив, что в Украине "очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Посол подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия для дестабилизации Украины изнутри.

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4600647910011961

О пакете сдерживания РФ от агрессивных действий, который готовят страны Европы и НАТО совместно с Украиной, 3 декабря говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, эти меры обсуждались на заседании глав МИД стран НАТО 30 ноября в Риге и на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме.

Эти меры Кулеба обсуждал также с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

В начале декабря CNNThe Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Теги: санкции, нападение, оборона, вторжение, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, Оксана Маркарова, посол
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