Политика, санкции, оборона. Маркарова рассказала о пакете мер сдерживания российской агрессии, который Украина предложила союзникам

Маркарова подчеркнула, что Украина стремится "только к дипломатическим решениям", но решительно настроена защищаться от агрессии Фото: radiosvoboda.org

"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, имеющий три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию", – сообщила посол.

Она объяснила, что первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив, что в Украине "очень рады слышать мощные месседжи" от президента США Джо Байдена и других друзей и союзников.

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для президента РФ Владимира Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

Третий компонент, по ее словам, предусматривает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки для расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – сказала дипломат, добавив, что в Украине "очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Посол подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия для дестабилизации Украины изнутри.

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины.

О пакете сдерживания РФ от агрессивных действий, который готовят страны Европы и НАТО совместно с Украиной, 3 декабря говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, эти меры обсуждались на заседании глав МИД стран НАТО 30 ноября в Риге и на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме.

Эти меры Кулеба обсуждал также с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".