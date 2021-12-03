Кулеба рассказал, какие меры готовят партнеры Украины для сдерживания агрессии РФ

Кулеба: Ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания Фото: EPA

Он рассказал, что заявлениям России о нарушении Украиной Минских соглашений уже никто не верит, но теперь необходимо добиться того, чтобы Россия перестала угрожать Украине на военном и дипломатическом фронтах.

По словам Кулебы, обсуждению комплексного пакета сдерживания России было посвящено множество его двусторонних встреч в Стокгольме, в том числе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, а также на заседании глав МИД стран НАТО 30 ноября в Риге.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания. Это главная тема наших двух дней в Латвии и Швеции – что будет делать каждый партнер, каждая партнерская организация, если РФ решит прибегнуть к военному сценарию", – сказал Кулеба.

Пакет сдерживания, по его словам, включает в себя три направления. Первое – четкая коммуникация с Россией по всем каналам, открытым и закрытым, о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. Второе направление, по словам министра, включает разработку санкционного пакета, который будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции. "Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически", – отметил он. И третье направление – углубление военно-технического сотрудничества партнеров с Украиной для укрепления ее обороноспособности.

"Эти разговоры проходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс. Наша задача теперь – довести эту общую работу до эффективного и четкого результата. Но главное сейчас другое – Россия видит, ей очень четко коммуницируют, что происходит, какие вопросы проговариваются, и все это для них очень четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", – сказал министр.

Он отметил, что решение о присоединении Украины к Европейскому фонду обеспечения мира, которое позволит получить €31 млн для укрепления украинской армии, – один из результатов работы украинских дипломатов.