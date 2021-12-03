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Кулеба рассказал, какие меры готовят партнеры Украины для сдерживания агрессии РФ

Кулеба: Ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания
Кулеба: Ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания
Фото: EPA

Пакет сдерживания РФ от агрессивных действий, который готовят страны Европы и НАТО совместно с Украиной, включает меры по трем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном 2 декабря в Facebook.

Он рассказал, что заявлениям России о нарушении Украиной Минских соглашений уже никто не верит, но теперь необходимо добиться того, чтобы Россия перестала угрожать Украине на военном и дипломатическом фронтах.

По словам Кулебы, обсуждению комплексного пакета сдерживания России было посвящено множество его двусторонних встреч в Стокгольме, в том числе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, а также на заседании глав МИД стран НАТО 30 ноября в Риге.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания. Это главная тема наших двух дней в Латвии и Швеции – что будет делать каждый партнер, каждая партнерская организация, если РФ решит прибегнуть к военному сценарию", – сказал Кулеба.

Пакет сдерживания, по его словам, включает в себя три направления. Первое – четкая коммуникация с Россией по всем каналам, открытым и закрытым, о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. Второе направление, по словам министра, включает разработку санкционного пакета, который будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции. "Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически", – отметил он. И третье направление – углубление военно-технического сотрудничества партнеров с Украиной для укрепления ее обороноспособности.

"Эти разговоры проходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс. Наша задача теперь – довести эту общую работу до эффективного и четкого результата. Но главное сейчас другое – Россия видит, ей очень четко коммуницируют, что происходит, какие вопросы проговариваются, и все это для них очень четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", – сказал министр.

Он отметил, что решение о присоединении Украины к Европейскому фонду обеспечения мира, которое позволит получить €31 млн для укрепления украинской армии, – один из результатов работы украинских дипломатов.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1114871892683926/

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Теги: Россия, санкции, МИД Украины, граница, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, дипломаты, сотрудничество, военная операция, границы, российские военные
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