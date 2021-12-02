Кулеба и Боррель обсудили поддержку Украины "перед лицом растущей напряженности"

"Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили необходимость сдерживания России, в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, способными нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", – написал Кулеба.
Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії — зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України. pic.twitter.com/VRdmXBsylk— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Боррель в Twitter назвал встречу с Кулебой "важной для обсуждения тревожной ситуации с безопасностью на восточной границе".
Представитель Евросоюза отметил, что рассматриваются варианты "демонстрации непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС перед лицом растущей напряженности".
Important meeting Foreign Minister @DmytroKuleba to discuss the worrying security situation at #Ukraine’s Eastern border.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2021
Considering options to show EU’s unwavering support to Ukraine sovereignty and territorial integrity in face of rising tensions. pic.twitter.com/U138znS9ox
Встреча проходила в столице Швеции Стокгольме. Кулеба подробно проинформировал "о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии", а также призвал Евросоюз "ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции", отмечается на сайте МИД Украины.
"Министр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности нашего государства", – говорится в сообщении ведомства.
Встреча Кулебы и Борреля произошла на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.