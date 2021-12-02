Кулеба и Боррель обсудили поддержку Украины "перед лицом растущей напряженности"

"Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили необходимость сдерживания России, в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, способными нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", – написал Кулеба.

Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії — зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України. pic.twitter.com/VRdmXBsylk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Боррель в Twitter назвал встречу с Кулебой "важной для обсуждения тревожной ситуации с безопасностью на восточной границе".

Представитель Евросоюза отметил, что рассматриваются варианты "демонстрации непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС перед лицом растущей напряженности".

Important meeting Foreign Minister @DmytroKuleba to discuss the worrying security situation at #Ukraine’s Eastern border.



Considering options to show EU’s unwavering support to Ukraine sovereignty and territorial integrity in face of rising tensions. pic.twitter.com/U138znS9ox — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2021

Встреча проходила в столице Швеции Стокгольме. Кулеба подробно проинформировал "о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии", а также призвал Евросоюз "ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции", отмечается на сайте МИД Украины.

"Министр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности нашего государства", – говорится в сообщении ведомства.