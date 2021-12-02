Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом, говоря о возможном вторжении в Украину

Остин призвал Москву к прозрачности в связи с наращиванием военной мощи у границ Украины и заявил, что США будут отвечать на действия России в отношении Украины совместно с международным сообществом.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые санкции, "от которых до сих пор воздерживались". В связи с этим у Остина спросили, будут ли последствия для России чисто экономическими.
Министр отказался отвечать напрямую, сказав только, что будут использованы "лучшие методы", и все, что сделают США, они будут делать как часть международного сообщества. "В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин. Reuters предполагает, что он назвал Россию Советским Союзом случайно.
Глава Пентагона также выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и снижением температуры в регионе".
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.
США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.