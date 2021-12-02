Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом, говоря о возможном вторжении в Украину

Остин выразил надежду, что США и Россия смогут совместно работать над "решением вопросов и проблем и снижением температуры в регионе" Фото: EPA

Остин призвал Москву к прозрачности в связи с наращиванием военной мощи у границ Украины и заявил, что США будут отвечать на действия России в отношении Украины совместно с международным сообществом.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые санкции, "от которых до сих пор воздерживались". В связи с этим у Остина спросили, будут ли последствия для России чисто экономическими.

Министр отказался отвечать напрямую, сказав только, что будут использованы "лучшие методы", и все, что сделают США, они будут делать как часть международного сообщества. "В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин. Reuters предполагает, что он назвал Россию Советским Союзом случайно.

Глава Пентагона также выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и снижением температуры в регионе".