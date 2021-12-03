"Люди должны знать четкий алгоритм". Данилов призвал ускорить формирование сил территориальной обороны Украины

"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизмом реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", – сказал Данилов.

Он отметил, что хотя закон вводится в действие с 1 января 2022 года, "необходимо в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины".

"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов. [...] Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой общине, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

30 октября The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". О разрабатываемых мерах по сдерживанию российской агрессии заявил 3 декабря Байден.