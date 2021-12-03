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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Логика мерзавца Пескова". Чубаров ответил на заявление Кремля о "прямой угрозе" из-за Крыма

Чубаров напомнил, что Россия является страной-агрессором
Чубаров напомнил, что Россия является страной-агрессором
Фото: krymr.com

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "мерзавцем" спикера президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть оккупированный Россией Крым являются "прямой угрозой". Пост об этом Чубаров опубликовал 2 декабря в Facebook.

"По логике мерзавца Пескова, к уголовной ответственности по статье 280.1. УК РФ (публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) следует привлечь всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН", – написал глава Меджлиса.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4471147012980418

В комментариях к посту Чубаров объяснил, что "согласно законодательству страны-агрессора, можно привлечь к ответственности любого мирового политика, который не признает оккупированный Крым "российской" территорией".

Скриншот: Рефат Чубаров / Facebook
Скриншот: Рефат Чубаров / Facebook

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

1 декабря 2021 года, выступая в Верховной Раде, Зеленский заявил, что Украина борется за оккупированный Россией украинский Крым "не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах".

2 декабря Песков расценил слова украинского президента как "агрессивную риторику", "прямую угрозу" и свидетельство того, что "Киев готов использовать любые методы, даже силовые".

Теги: Крым, ООН, Рефат Чубаров, оккупация, Дмитрий Песков, агрессия, аннексия, угрозы, законодательство, российская агрессия
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