"Логика мерзавца Пескова". Чубаров ответил на заявление Кремля о "прямой угрозе" из-за Крыма

"По логике мерзавца Пескова, к уголовной ответственности по статье 280.1. УК РФ (публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) следует привлечь всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН", – написал глава Меджлиса.

В комментариях к посту Чубаров объяснил, что "согласно законодательству страны-агрессора, можно привлечь к ответственности любого мирового политика, который не признает оккупированный Крым "российской" территорией".

Скриншот: Рефат Чубаров / Facebook