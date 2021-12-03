Кулеба: Заявлением о Крыме Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной

Кулеба о ситуации на границах Украины: Если эти детали рассмотреть вместе, то приходится признать, что ситуация достаточно тревожная Фото: EPA

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины", – сказал Кулеба, отвечая на вопрос о ситуации на границах Украины.

Он подчеркнул, что заявление Лукашенко, а также гибридная атака его режима против Латвии, Литвы и Польши делают его открытой угрозой.

"Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины. Таким образом, если отдельно рассматривать детали этой общей картины, может показаться, что ситуацию можно скорректировать, но если эти детали рассмотреть вместе, тогда приходится признать, что ситуация достаточно тревожная. Несмотря на заявления России о том, что она не собирается ни на кого нападать, ее действия говорят гораздо больше, чем официальный язык Кремля", – отметил Кулеба.

Он также не исключил участия белорусских военнослужащих в возможном вторжении России в Украину. По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне".

Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским".

Кулеба назвал его заявление "потоком сознания" и обещал, что Украина будет "действовать по полной программе", если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.