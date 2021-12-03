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Кулеба: Заявлением о Крыме Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной

Кулеба о ситуации на границах Украины: Если эти детали рассмотреть вместе, то приходится признать, что ситуация достаточно тревожная
Кулеба о ситуации на границах Украины: Если эти детали рассмотреть вместе, то приходится признать, что ситуация достаточно тревожная
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором и заявил, что тот сделал Беларусь страной, враждебной для Украины. Об этом министр сказал в опубликованном 2 декабря интервью порталу Sargs.lv, перевод которого приводит посольство Украины в Латвии.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины", – сказал Кулеба, отвечая на вопрос о ситуации на границах Украины.

Он подчеркнул, что заявление Лукашенко, а также гибридная атака его режима против Латвии, Литвы и Польши делают его открытой угрозой.

"Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины. Таким образом, если отдельно рассматривать детали этой общей картины, может показаться, что ситуацию можно скорректировать, но если эти детали рассмотреть вместе, тогда приходится признать, что ситуация достаточно тревожная. Несмотря на заявления России о том, что она не собирается ни на кого нападать, ее действия говорят гораздо больше, чем официальный язык Кремля", – отметил Кулеба. 

Он также не исключил участия белорусских военнослужащих в возможном вторжении России в Украину. По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне".

Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским"

Кулеба назвал его заявление "потоком сознания" и обещал, что Украина будет "действовать по полной программе", если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко сказал, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.

В начале ноября Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. "Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – добавил он. В МИД Украины на это ответили, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма "территорией России" приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, границы
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