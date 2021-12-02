ГОРДОН
 
 
МИР

Сын Лукашенко, заводы и "Белавиа". США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В санкционный список США попал средний сын Александра Лукашенко Дмитрий
В санкционный список США попал средний сын Александра Лукашенко Дмитрий
Фото: president.gov.by

Минфин США ввел санкции в отношении 20 человек, 12 организаций и трех белорусских самолетов из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Об этом сообщается на сайте американского министерства 2 декабря.

По данным минфина США, фигуранты новых санкций "способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз", а также "принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии" в Беларуси и "поддерживали режим финансово".

В частности, в санкционный список США попал средний сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий, он возглавляет организацию "Президентский спортивный клуб", которая также включена в список.

Кроме того, США ввели санкции против "Белорусской калийной компании", "Белтехэкспорта" (оборонная промышленность), "Славкалия", государственной туркомпании "Центркурорт", грузового перевозчика "Трансавиаэкспорт".

О введении новых санкций в отношении Беларуси объявили в четверг и в Евросоюзе. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС.

Под действие ограничений попали 17 человек и 11 организаций.

Так, ЕС ввел санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", частного сирийского авиаперевозчика Сham Wings Airlines, "Центркурорта", производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Белоруснефть", а также судей и сотрудников погранслужбы Беларуси.

К санкциям против Беларуси присоединились Великобритания и Канада.

Оттава ввела ограничения против 24 физических и семи юридических лиц "в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом".

В санкционный список Лондона попали "Беларуськалий" и восемь физлиц.

США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей. Границу ЕС из Беларуси хотят пересечь около 10 тыс. мигрантов, сообщили 30 ноября в погранслужбе Польши.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале 2021 года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

21 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

Теги: США, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, Канада, санкции, граница, заключенные, кризис, Европейский союз, мигранты, ограничения, минфин США, нелегалы, Белавиа, ЕС, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
"Вау, какая", "Роскошное платье". Джанабаева снялась в обтягивающем фигуру наряде
"Вау, какая", "Роскошное платье". Джанабаева снялась в обтягивающем фигуру наряде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (72363)
2
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (67986)
3
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (61109)
4
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (58155)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (54423)
6
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (52652)
7
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (48837)
8
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (43710)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS