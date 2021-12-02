Сын Лукашенко, заводы и "Белавиа". США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси

По данным минфина США, фигуранты новых санкций "способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз", а также "принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии" в Беларуси и "поддерживали режим финансово".

В частности, в санкционный список США попал средний сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий, он возглавляет организацию "Президентский спортивный клуб", которая также включена в список.

Кроме того, США ввели санкции против "Белорусской калийной компании", "Белтехэкспорта" (оборонная промышленность), "Славкалия", государственной туркомпании "Центркурорт", грузового перевозчика "Трансавиаэкспорт".

О введении новых санкций в отношении Беларуси объявили в четверг и в Евросоюзе. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС.

Под действие ограничений попали 17 человек и 11 организаций.

Так, ЕС ввел санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", частного сирийского авиаперевозчика Сham Wings Airlines, "Центркурорта", производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Белоруснефть", а также судей и сотрудников погранслужбы Беларуси.

К санкциям против Беларуси присоединились Великобритания и Канада.

Оттава ввела ограничения против 24 физических и семи юридических лиц "в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом".

В санкционный список Лондона попали "Беларуськалий" и восемь физлиц.

США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.