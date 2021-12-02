Сын Лукашенко, заводы и "Белавиа". США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси

По данным минфина США, фигуранты новых санкций "способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз", а также "принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии" в Беларуси и "поддерживали режим финансово".
В частности, в санкционный список США попал средний сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий, он возглавляет организацию "Президентский спортивный клуб", которая также включена в список.
Кроме того, США ввели санкции против "Белорусской калийной компании", "Белтехэкспорта" (оборонная промышленность), "Славкалия", государственной туркомпании "Центркурорт", грузового перевозчика "Трансавиаэкспорт".
О введении новых санкций в отношении Беларуси объявили в четверг и в Евросоюзе. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС.
Под действие ограничений попали 17 человек и 11 организаций.
Так, ЕС ввел санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", частного сирийского авиаперевозчика Сham Wings Airlines, "Центркурорта", производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Белоруснефть", а также судей и сотрудников погранслужбы Беларуси.
К санкциям против Беларуси присоединились Великобритания и Канада.
Оттава ввела ограничения против 24 физических и семи юридических лиц "в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом".
В санкционный список Лондона попали "Беларуськалий" и восемь физлиц.
США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей. Границу ЕС из Беларуси хотят пересечь около 10 тыс. мигрантов, сообщили 30 ноября в погранслужбе Польши.
Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале 2021 года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.
21 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.
Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.