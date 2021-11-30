Границу ЕС из Беларуси хотят пересечь около 10 тыс. мигрантов – погранслужба Польши

Пограничники пока не наблюдают лагерей мигрантов у польско-белорусской границы, отметила Михальская Фото: Straż Graniczna / Twitter

По ее словам, пока неизвестно, "сколько мигрантов находится ближе к границе, а сколько – в глубине" Беларуси.

Михальская рассказала, что пограничники пока не наблюдают лагерей мигрантов у польско-белорусской границы, нелегалов перевозит на грузовиках белорусская сторона.

По данным погранслужбы Польши, большинство иностранцев находятся в логистическом центре недалеко от пункта пропуска "Брузги".

Во вторник погранслужба Польши заявила, что 29-го и ночью 30 ноября мигранты снова пытались штурмовать границу. Инциденты произошли на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове.

Нелегалы бросали в пограничников и солдат камни, металлические трубы и петарды. Попытка прорыва была пресечена пограничниками.

Всего с начала ноября польские военные и пограничники задержали 352 мигранта, в основном граждан Ирака, Сирии, Турции, Афганистана и Индии.